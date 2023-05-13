حزب معارضة: أنقرة تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية مع موسكو بغض النظر عن الفائز في الانتخابات

قال زعيم حزب الابتكار التركي، أوزتورك يلماز، لـ”سبوتنيك”، إن تركيا ستحافظ على العلاقات الاستراتيجية مع روسيا بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لأن موسكو شريك مهم لأنقرة في عدد من المجالات.

وقال يلماز لـ”سبوتنيك”:

“فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، لا أعتقد أن أي تغييرات دراماتيكية ستحدث. روسيا هي شريكنا الاستراتيجي في كثير من الجوانب. لذا أيا كان من يصل إلى السلطة فلا يمكنهم تجاهل مثل هذا الواقع”.

في الوقت نفسه، أضاف السياسي المعارض أن كمال كيليجدار أوغلو، الذي يعتبر الخصم الرئيسي للرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، يعطي “الكثير من الوعود” للغرب ، حيث يسعى إلى تعاون أوثق مع الدول الغربية.

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وأضاف يلماز:

“إنه (كيليجدار أوغلو) يتصرف كما لو أنه يبتعد عن روسيا، ولكنه يتصرف بعلاقات أوثق مع الغرب. إنه لا يفعل ذلك بنفسه، لكن الناس من حوله يعطونه هذه الأفكار”.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو/أيار. وإلى جانب أردوغان وكيليجدار أوغلو، اللذين طرحهما تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، تضم قائمة المرشحين الرئاسيين سنان أوغان من تحالف آتا.