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السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
ذكرت تقارير إعلامية تركية، مساء أمس الجمعة، أنه تم ضبط أوراق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مركبة تابعة لمسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وتم العثور عليها مختومة بالتصويت لصالح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ووفقا لصحيفة “يني شفق” التركية، عثر على هذه الأوراق الانتخابية في سيارة رئيس الحزب المعارض في إحدى المناطق بولاية قونية، وصودرت 41 بطاقة اقتراع، كانت قد ختمت بالتصويت بـ”نعم” لصالح كمال كليجدار أوغلو الذي يمثل “الطاولة السداسية”.
ومن المقرر أن تشهد تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وانتهت مساء الثلاثاء 9 مايو، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.
وأردوغان هو الرئيس الثاني عشر والحالي لتركيا منذ عام 2014، وسبق أن شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى عام 2014، وكان رئيسا لبلدية إسطنبول من عام 1994 إلى عام 1998.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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