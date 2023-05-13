السلطات التركية تضبط أوراق اقتراع "مزورة" لصالح كليجدار أوغلو

ذكرت تقارير إعلامية تركية، مساء أمس الجمعة، أنه تم ضبط أوراق اقتراع للانتخابات الرئاسية في مركبة تابعة لمسؤول في حزب الشعب الجمهوري، وتم العثور عليها مختومة بالتصويت لصالح مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

ووفقا لصحيفة “يني شفق” التركية، عثر على هذه الأوراق الانتخابية في سيارة رئيس الحزب المعارض في إحدى المناطق بولاية قونية، وصودرت 41 بطاقة اقتراع، كانت قد ختمت بالتصويت بـ”نعم” لصالح كمال كليجدار أوغلو الذي يمثل “الطاولة السداسية”.

CHP Konya Derbent ilçe başkanı Salih Çakıllıkoyak, Kemal Kılıçdaroğlu’na mühür basılmış oy pusulalarıyla yakalandı. Çakıllıkoyak hakkında 298 Sayılı Seçim Kanununa Muhalefet suçundan şüpheli sıfatıyla adli işlem yapıldı. pic.twitter.com/wbdeg13Lke — Sabah (@sabah) May 12, 2023

ومن المقرر أن تشهد تركيا في 14 مايو/ أيار الجاري إجراء الانتخابات الرئاسية والعامة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 64 مليونا و113 ألفا و941 ناخبا، وفق اللجنة العليا للانتخابات.

وانتهت مساء الثلاثاء 9 مايو، عمليات التصويت للانتخابات الرئاسية والعامة التركية في الممثليات بالخارج، والتي بدأت في 27 أبريل/ نيسان.