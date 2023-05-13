القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى بصواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى على لوغانسك

تم تنفيذ هجوم صاروخي على لوغانسك، في 12 مايو/أيار، باستخدام صواريخ كروز “ستورم شادو”، حسبما ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لإدارة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.
وقال المكتب: “وفقًا لمعلومات محدثة، استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية صاروخين من طراز ستورم شادور كروز (إنتاج إنجليزي – فرنسي) وصاروخ مضاد للطائرات ADM-160B MALD ( إنتاج أمريكي) في 12 مايو 2023، خلال هجوم صاروخي على مدينة لوغانسك”.
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في البداية، ذكر المكتب أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت نظام “غروم” الأوكراني.
في اليوم السابق، دوى انفجاران في لوغانسك في المساء، حوالي الساعة 18:30، كانت الضربات موجهة على منطقة المصانع غير العاملة “بولي باك” و”ميلام”. تم العثور على حطام “ADM-160B” في وسط المدينة ويستخدم هذا الصاروخ كهدف كاذب.
خلال القصف، أصيب ستة أطفال، والنائب في الدوما فيكتور فودولاتسكي عندما كان يساعد الناس الذين كانوا تحت الأنقاض.
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