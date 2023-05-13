الجيش الإسرائيلي يعلن بدء هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، “بدأ هجوم جديد على مقرات حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة”.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن “قوات الجيش بدأت شن هجمات على أهداف لحركة لجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة، وذلك رداً على القصف الأخير من القطاع”.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن “سلاح الجو هاجم مقرين قياديين لوحدات الصواريخ التابعة للجهاد الإسلامي (الفلسطينية) في شمالي قطاع غزة”، مؤكدا أن دفعة الصواريخ الأخيرة من غزة ضمت أكثر من 50 صاروخا تم إطلاقها خلال دقيقتين من القطاع”.

בתגובה על המטחים האחרונים: צה”ל תוקף מטרות של הג’יהאד בעזה @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) May 13, 2023

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن “جيش الدفاع يواصل دك مواقع الجهاد الاسلامي في قطاع غزة ، حيث أغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية”.

#السهم_الواقي جيش الدفاع يواصل دك مواقع #الجهاد_الاسلامي في قطاع #غزة حيث اغارت طائرات حربية قبل قليل على مقريْ قيادة للجهاد في شمال قطاع غزة تم استخدامها من قبل عناصر الوحدة الصاروخية pic.twitter.com/DWLxRe7yVW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 13, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، “قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الإسلامي الفسطينية في قطاع غزة”.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن “منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي”، مؤكدا “إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح”.

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وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.