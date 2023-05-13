لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي واللاعب ياسر الشهراني تثير تفاعلا واسعا… فيديو

أثارت لقطة طريفة بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، واللاعب في نادي “الهلال” ‏السعودي، ياسر الشهراني، أمس الجمعة، تفاعلا واسعا بين مرتادي مواقع التواصل.‏

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا مدته 5 ثوان، لولي العهد السعودي والشهراني، عند تتويج نادي “الهلال” بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022 – 2023، عقب فوزه على نادي “الوحدة” السعودي.

ورغم عدم وضوح الحوار الدائر بين الأمير محمد بن سلمان وياسر الشهراني، إلا أن مستخدمين رجحوا أن ولي العهد السعودي كان يطمئن على صحة لاعب “الهلال”، بعد تعرضه للإصابة في مباراة كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، والتي أقيمت في قطر.

🚨🚨🚨. سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان لـ ياسر الشهراني : الحمدلله على سلامتك pic.twitter.com/gn94PkdcDK — ابو خالد الهلالي (@xp10px) May 12, 2023