أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عن تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز “سو-24″ و”ميغ 29” تم استخدامهما لضرب أهداف مدنية باستخدام صواريخ بريطانية.

وذكر البيان الصادر اليوم السبت: “في 12 مايو/أيار، حوالي الساعة 18:30 بتوقيت موسكو، شنت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على شركة “بوليباك” لمنتجات البوليمر ومصنع معالجة اللحوم “ميلام” في مدينة لوغانسك”.

تم استخدام صواريخ “ستورم شادو” جو – جو، التي قدمتها بريطانيا لنظام كييف، في الغارة، وعلى الرغم من تصريحات لندن بأن هذه الأسلحة لن تستخدم ضد أهداف مدنية، نتيجة للضربة، اندلع حريق في منطقة لوغانسك للمواد الغذائية والكيميائية.

وأضاف البيان: “هناك دمار في المباني السكنية المجاورة. وأصيب مدنيون، بينهم ستة أطفال”.

أسقطت طائرة مقاتلة تابعة لقوات الفضاء الروسية طائرة “سو-24” التي شنت هجومًا صاروخيًا على لوغانسك وطائرة مقاتلة من طراز “ميغ- 29” تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية 74 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والآليات العسكرية في 114 مقاطعة.

القوات الأوكرانية تنفذ الضربات الأولى بصواريخ “ستورم شادو” البعيدة المدى على لوغانسك

كما ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة للاتحاد الروسي 74 وحدة مدفعية من القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 114 مقاطعة.

وفي منطقة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطة رادار لنظام الدفاع الجوي الأوكراني”إس 300″.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر 3 مستودعات أوكرانية لتخزين الصواريخ والإمدادات العسكرية

في منطقة نوفودميتروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تم تدمير محطة رادار لاستهداف نظام الصواريخ الأوكراني S-300 المضاد للطائرات. تم إصابة مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وفي زابوروجيه، تم تدمير مستودع أسلحة صواريخ جوية ومرفقا لتخزين وقود المعدات العسكرية الأوكرانية.

كما تم إصابة مركز القيادة والمراقبة لكتيبة اللواء الهجوم الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.