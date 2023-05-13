تشييع جنازة القيادي إياد الحسني والجيش الإسرائيلي يدمر 20 منزلا في غزة منذ بداية التصعيد… صور

ويقول شاهد العيان، محمد محمود، لـ”سبوتنيك” إنه “من البارحة، اتصل بي ضابط إسرائيلي، وأخبرني أنه يجب إخلاء بيت طه والبيوت المحيطة، ومن أمس ونحن وأطفالنا ونسائنا نراقب البيت من منطقة قريبة لعلهم لا يهدمونه، لكن هذا ما فعله الاحتلال بالبيت وهدموه بالكامل، وأصبحنا في الشارع، ولا نريد شيئا من أحد، فنحن سنبقى مرابطين في أرضنا، وأقول للاحتلال ما الفائدة من تدمير بيوت المواطنين وتهجير 56 فرد، لكن نحنا باقون في ارضنا وصامدون في وجه الاحتلال”.