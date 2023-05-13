الدفاع الروسية تعرض عمل قوات الإشارة في منطقة العملية الخاصة… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للأعمال القتالية لقوات الإشارة الروسية من المنطقة العسكرية الغربية، التي توفر اتصالًا موثوقًا به بين مراكز القيادة والوحدات العسكرية والوحدات الفرعية في منطقة العملية العسكرية.

قوات الإشارة الروسية مسؤولة عن حماية وعدم انقطاع الاتصالات بالأقمار الصناعية والراديو، ما يضمن استمرارية وكفاءة القيادة والتحكم على مستوى عالٍ. من الضروري تنفيذ المهام الموكلة إليها في ظروف قاسية، تحت نيران المدفعية وقذائف الهاون من العدو، مع إظهار الشجاعة والتفاني والاحتراف.

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وتظهر اللقطات أن أطقم المحطة تتمركز في مناطق سبق أن فحصتها قوات المخابرات والهندسة. عند الوصول إلى موقع جديد، يقوم الطاقم على الفور بإعداد المعدات اللازمة لتوفير قنوات الاتصال المختلفة.

إحدى وسائل الاتصال الرئيسية هي محطات الاتصال عبر الأقمار الصناعية المحمولة على الظهر “أزارت”. هي صغيرة وخفيفة الوزن وسهلة الاستخدام وسهلة الإعداد.

وقال رئيس أركان كتيبة الاتصالات الملقب بـ “فولغوغراد”: “نقوم بمهام تنظيم وتوفير الاتصالات لقائد الفرقة ومقرها، وكذلك للوحدات التابعة في إطار العملية الخاصة. الوسائل الرئيسية هي وسائل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. إن المحطة التي يمكن ارتداؤها على الظهر مريحة وعملية للاستخدام. من السهل تشغيلها وضبطها…”.

تستخدم الطائرات المسيرة أيضًا لضمان اتصالات مستقرة وغير منقطعة.

وأوضح قائد فصيلة ملقب بـ”ألماز”: “وبالتالي، يتم زيادة نطاق الاتصال. هذا ابتكار جديد”، وفقا لقناة “زفيزدا”.

تُظهر اللقطات كيف يتحقق المشغل من الاستعداد الفني للرحلة. بعد التأكد من أن جميع الأنظمة في حالة جيدة، يتم تثبيت محطة راديو قياسية على كوادروكوبتر.