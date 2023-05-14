مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة في نابلس

قُتل فلسطينيان اثنان، وأصيب 3 آخرون، اليوم السبت، “خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن “الشاب سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا)، والشاب عدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا)، استشهدا بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس، إضافة إلى 3 إصابات مستقرة في الرقبة والبطن والفخذ”.

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واقتحمت قوات إسرائيلية خاصة تبعتها قوات كبيرة من الجيش، وسط المخيم وحاصرت منزلا في حارة الجماسين المكتظة بالسكان، حيث اعتلى الجنود أسطح المنازل، ثم طالبت المتواجدين داخل المنزل بتسليم أنفسهم، وهددت بفتح النار عليهم وقصف المنزل حيث فتحت النيران على كل من حاول الاقتراب.

ويأتي اقتحام مخيم بلاطة في وقت يشهد فيه قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء، قصفا إسرائيليا، أسفر حتى الآن عن مقتل 33 فلسطينيا بينهم 6 أطفال و3 نساء و5 من قادة “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي”.

كما أسفر القصف الصاروخي من قطاع غزة على إسرائيل عن مقتل إسرائيلي في مدينة رحوفوت (وسط) وإصابة آخرين.