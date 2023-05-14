أعداد ضحايا "طائفة الجوع" في كينيا تتجاوز الـ 200

أعلن مسؤول حكومي في كينيا، اليوم السبت، أن حصيلة الوفيات في أتباع طائفة تمارس الجوع حتى الموت بلغت 201 قتيل، بعد أن كشف محققون عن 22 جثة جديدة في غابة ساحلية.

وتعتقد الشرطة أن معظم الجثث التي عُثر عليها في غابة قرب بلدة ماليندي، الواقعة على المحيط الهندي، تخص أتباع بول ماكنزي نثينجي، وهو سائق سيارة أجرة مسيحي تحول إلى واعظ.

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ويتهم ماكنزي بتحريض أتباعه على الجوع حتى الموت من أجل “لقاء المسيح”، لكنه ينفي هذه الاتهامات، بحسب وسائل إعلام غربية.

وقالت رودا أونيانشا، مفوضة الساحل الإقليمية، التي أعلنت أحدث الأرقام، إن 26 شخصا ألقي القبض عليهم على خلفية الوفيات بما في ذلك ماكنزي و”عصابة تنفيذية” مكلفة بضمان أنه لم يكسر أي شخص صيامه أو ترك مخبأ الغابة على قيد الحياة.

وقالت إن المحققين سيوقفون عمليات استخراج الجثث لمدة يومين لإعادة تنظيم جهودهم، مع استئناف العملية يوم الثلاثاء المقبل.

وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد وصف تصرفات الطائفة، التي يشتبه في أنها شجعت عددا من أتباعها على الانتحار الجماعي، بأنها تشبه العمل الإرهابي.