نائبة بايدن تظهر في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي وتثير الجدل… فيديو

ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حالة غريبة خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، ما دفع بصحفيين ومتابعين للقول إنها كانت منتشية أو في حالة سكر.
هاريس ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة دفعت الصحفيين للاعتقاد بأنها مخمورة.
🚨VP Kamala Harris is drunk or on some heavy sedatives.
Wow 😂 pic.twitter.com/iYPHvxB68F
— Joshua Reid (@realjoshuareid) May 11, 2023
وقالت هاريس في الفيديو، وهي تنفجر من الضحك: “عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب… لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟”.
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