دوي صافرات الإنذار في غلاف غزة ورصد إطلاق قذيفتين من القطاع

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، ورصده إطلاق قذيفتين تم اعتراض إحداهما، وذلك بعد دقائق من بدء سريان الهدنة.

ونشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت من خلالها تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وسط إطلاق قذيفتين من قطاع غزة، تم اعتراض إحداهما.

דיווח ראשוני: הופעלה התרעה במרחב עוטף עזה. הפרטים בבדיקה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023

وفي وقت سابق من اليوم السبت، دوت صافرات الإنذار في مدن إسرائيلية في محيط تل أبيب وسط البلاد، قبل دقائق من دخول اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة مصرية حيز التنفيذ، فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي أهدافا في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نشره في حسابه على “تويتر”: “تم تفعيل إنذار في مدن حولون وريشون لتسيون و(منطقة) غلاف غزة”.

בהמשך לדיווח, זוהו שני שיגורים משטח רצועת עזה לשטח ישראל. לוחמי ההגנה האווירית יירטו שיגור אחד, השיגור הנוסף נפל בשטח פתוח — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 13, 2023

فيما قالت قناة “كان”، التابعة لهيئة البث الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي رد بقصف أهداف في قطاع غزة قبل دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إنه تم التوصل بين تل أبيب وحركة “الجهاد الإسلامي” لاتفاق بوساطة مصرية، يقضي بوقف لإطلاق النار في غزة، سيدخل حيز التنفيذ في العاشرة مساء اليوم السبت.

وأضافت أنه بعد الجمود في المحادثات، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الطرفين سيدخل حيز التنفيذ اليوم (السبت) الساعة 22:00.

دوي صافرات الإنذار قرب تل أبيب وإسرائيل تقصف غزة قبل دقائق من الهدنة

ولم تتطرق هيئة البث إلى طبيعة الاتفاق، حيث كانت “الجهاد الإسلامي” تصر خلال الأيام الماضية على ضرورة حصول الوسيط المصري على ضمانات من إسرائيل، تلتزم بموجبها بوقف سياسة الاغتيالات لقادة الحركة.

إلا أن هيئة البث قالت: “الاقتراح المصري، رغم أنه حسب مصدر إسرائيلي لا يختلف اختلافا جوهريا عن الاقتراح الذي قُدم بالأمس، يخضع للدراسة في إسرائيل حاليا”.

وأضافت أن المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الاتصالات لوقف إطلاق النار أعربوا عن “تفاؤل نسبي”.

وسبق أن قادت مصر مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة، لكنها لم تسفر عن النتائج المرجوة، وسط رفض إسرائيل وقف الاغتيالات.

“المقاومة الفلسطينية”: فاجئنا إسرائيل بثباتنا وأدخلناها في “معادلة استنزاف”

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم “الدرع والسهم”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.