قبيل بدء الانتخابات التركية.. القنصلية السعودية في إسطنبول تطلق تحذيرا جديدا لرعاياها

أطلقت القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية، أمس السبت، تحذيرا جديدا لمواطنيها المتواجدين على الأراضي التركية.

ونشرت القنصلية السعودية في إسطنبول تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء السبت، طالبت فيها مواطنيها في تركيا بالابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.

ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم اقامة سعيدة

وتوصي الجميع عندالخروج أو التجول بأهميةحمل الاوراق الثبوتيةالاصليةوكذلك تجنب الأماكن المزدحمةوالبعدعن مراكز الاقتراع.

وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه pic.twitter.com/zXDKq9HL4w — القنصلية في اسطنبول🇸🇦 (@KSAconsulateTR) May 13, 2023

وقالت القنصلية في تغريدتها:

ترحّب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع”.

ويشار إلى أن التحذيرات السعودية تأتي استباقا لانطلاق عملية الاقتراع لانتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا، وصفت بالتاريخية والحاسمة.

الأتراك في انتظار الحسم غدا… تفاصيل يوم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، اليوم الأحد، الموافق 14 مايو/آيار الجاري، ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية في 28 مايو، والتي ستجرى في حال عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.

وأشارت استطلاعات رأي أجريت داخل تركيا، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من المرجح أن يفوز في ‏الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهامش ضئيل.‏

وأظهر استطلاع مركز أبحاث “أريدا” أن 51.3% من المستطلعين مستعدين للتصويت لأردوغان، في حين أن 44.2% سيصوتون لمرشح المعارضة الرئيسي، كمال كيليجدار أوغلو، بينما قد يحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.