دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية

دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة تفعيل الدفاعات الجوية في ضواحي كييف

وأوضحت الخريطة الإلكترونية أن صافرات الإنذار أُطلقت من الساعة 02.46 إلى 02.49 (بتوقيت موسكو) في مقاطعات: بولتافا ودنيبروبتروفسك ونيكولاييف وخاركوف وسومي وأوديسا.

وأكدت الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية أن صافرات الإنذار قد أطلقت في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه.

وفي وقت لاحق، تم الإعلان عن حالة تأهب جوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ثم في ضواحي المدينة نفسها ومقاطعات: تشيركاسي وفينيتسا وتشيرنيغيف وكيروفوغراد وجيتومير، وذلك بحوالي الساعة 03.04.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).