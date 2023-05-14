الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية، ألكسندر غوردييف، لوكالة “سبوتنيك”، إن المدفعية الروسية دمرت نقطتين لنشر مؤقت للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.

موسكو – سبوتنيك. وقال غوردييف للوكالة: “دمرت نيران المدفعية نقطتين للانتشار المؤقت للعدو بالقرب من قريتي كامينسكوي ونوفودانيلوفكا [منطقتي فاسيليفسكي وأوريكوفسكي في مقاطعة زابوروجيه]، تم كشفهما أثناء الاستطلاع الجوي”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة دوي صافرات الإنذار الجوي في كييف و12 مقاطعة أوكرانية

وأضاف غوردييف: “كما تم تدمير مدافع هاوتزر من طراز [مستا-بي] في منطقة تيميروفكا، وشاحنات صغيرة فيها مسلحين في منطقة مالايا توكماتشكا وكامينسكي وشاحنة في منطقة تشاريفنوى”.

وأضاف الضابط الروسي، أنه تم صد هجوم براجمات الصواريخ “هيمارس” على محور زابوروجيه، وأسقطت أطقم أنظمة الصواريخ الدفاعات الجوية “بوك” ثلاثة صواريخ.

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “فوستوك” الروسية، ألكسندر غوردييف، أن القوات المسلحة الروسية دمرت مجموعة استطلاع أوكرانية بالقرب من مارينكا في جمهورية دونيتسك.

وقال غوردييف للوكالة: “على محور جنوب دونيتسك، كشفت الوحدات المتقدمة من مجموعة “فوستوك”، وبدعم من المدفعية، دمرت مجموعة استطلاع معادية جنوب بريشيستوفكا [منطقة مارينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية]”.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).