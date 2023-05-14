بعد دوي صافرات الإنذار في عموم أوكرانيا.. انفجارات في مقاطعات سومي وخيرسون وتشيرنوبيل

أكدت “قناة تي إس إن” التلفزيونية الأوكرانية، صباح اليوم الأحد، سماع دوي انفجارات في مقاطعة سومي بأوكرانيا وخيرسون في الجزء الذي تسيطر عليه كييف.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت القناة التلفزيونية عن شبكات التواصل الاجتماعي، أنه “سمع دوي انفجارات في مقاطعة سومي، في قرابة الساعة 4.18، حيث دوت انفجارات قوية جدا فى خيرسون”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة دوي صافرات الإنذار الجوي في عموم أوكرانيا

وبالتوازي مع ذلك، أعلن محافظ مقاطعة تشيرنوبيل، فلاديمير تروش، عن انفجارات متكررة في المقاطعة بعد أنباء عن “طيران” فوق المنطقة الصناعية في المقاطعة.

وأمس السبت، أكد عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية وقوع انفجارات في مقاطعة تشيرنوبيل في أوكرانيا ومركزها الإداري في مدينة تشيرنوبيل. بالتوازي مع إعلان رئيس مجلس تشيرنوبيل الإقليمي، ميخائيل غولوفكو، عن وجود “طيران” فوق المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي وقت مبكر من اليوم الأحد، دوت صافرات الإنذار الجوي في العاصمة الأوكرانية، كييف، ومقاطعات أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم أوكرانيا.

وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، سمع دوي صافرات الإنذار الجوي في مدينة كييف، و12 مقاطعة أوكرانية أخرى، معلنة حالة التأهب لغارات جوية في عموم البلاد.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).