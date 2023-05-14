الجيش الروسي يسيطر ناريا على جزء من الطريق السريع قرب "أفدييفكا"

قال مقاتل من القوات الخاصة من مجموعة القوات الجنوبية لوكالة “سبوتنيك”، إن القوات الروسية سيطرت ناريا على جزء من الطريق السريع “إن 20” قرب “أفدييفكا”.

دونيتسك – سبوتنيك. وأكد المقاتل أن القوات الروسية المتواجدة على خط المواجهة بالقرب من قرية نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، قد سيطرت ناريا، وبشكل كامل، على جزء من الطريق السريع “إن 20″، حيث يمكن رؤية المواقع الأوكرانية على بعد عدة كيلومترات.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي يدمر نقطتي انتشار أوكرانيتين في مقاطعة زابوروجيه

وقال المتحدث لوكالة “سبوتنيك”:

نحن موجودون في قسم من الطريق [إن 20] في منطقة قرية نوفوكالينوفو. جزء من الطريق تحت سيطرتنا النارية. لدينا أطقم قاذفات هاون، قاذفة قنابل آلية، صواريخ موجهة مضادة للدبابات”.

وأضاف المقاتل الروسي، أن هناك عدد قليل من أحزمة الغابات في هذا المحور من الجبهة، والتضاريس المسطحة تسمح بالرؤية لمسافة تصل إلى خمسة كيلومترات، وأنه “في حالة اختراق العدو، فالأرض مرئية لعدة كيلومترات، ومن الصعب للغاية على العدو اختراقها”.

ويشار إلى أن قرية نوفوكالينوفو تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات شمالي مدينة “أفددييفكا”، وهي المدينة المحصنة، بشكل جيد، والتي تقع في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحت سيطرة كييف، ومن أراضيها تقوم القوات الأوكرانية بقصف الأحياء المدنية في دونيتسك، في وقت صرح العسكريون، غير مرة، أن المدينة على وشك أن تطوقها القوات الروسية.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).