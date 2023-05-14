هل سيغير صاروخ "ستورم شادو" الوضع في أوكرانيا؟

حصلت أوكرانيا على صواريخ بعيدة المدى لأول مرة. تبرعت بريطانيا بصواريخ “ستورم شادو”.

تتحدث وكالة “سبوتنيك” في هذه المقالة عن كيفية تغيير ذلك للوضع على الجبهة.

أفضل أصدقاء كييف

تعد بريطانيا أحد الملهمين الأيديولوجيين الرئيسيين للمساعدات العسكرية لكييف.

من الناحية النقدية، بالطبع، لا يمكن مقارنتها بالولايات المتحدة – 6.6 مليار يورو مقابل 43.2 ، وفقًا لـ Statista. لكن هذا أكثر بكثير من البلدان الأوروبية الآخرى.

والأهم من ذلك أن لندن أصبحت الرائد بفضل مجموعة الأسلحة. كان البريطانيون من بين أوائل الذين أرسلوا أنظمة مضادة للدبابات إلى كييف العام الماضي. كانت دبابات تشالنجر 2 هي الأولى، وهذا دفع الألمان والأمريكيين إلى إرسال أبرامز وليوبارد.

والآن – صواريخ بعيدة المدى.

وفقًا لوزير الدفاع بن والاس، فإن الأسلحة إما لا تزال في طريقها إلى البلاد أو وصلت بالفعل. في الوقت نفسه، هناك شرط: أن تستخدم فقط على “الأراضي السيادية لأوكرانيا”. هذا يعني في شبه جزيرة القرم أيضا.

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وقال المحلل العسكري الروسي إيغور كوروتشينكو: “لا ينبغي أن تكون هناك أوهام – الغرب مستعد لتقديم كل شيء باستثناء الأسلحة النووية، ولن تفي كييف بوعودها وستضرب بهذه الصواريخ، بما في ذلك المدن الروسية”.

ويضيف أنه إذا لم تخسر القوات المسلحة لأوكرانيا خلال الهجوم المضاد، فإن نقل المقاتلات الغربية سيكون مجرد مسألة وقت.

حقا من بعيد

ستورم شادو- هو صاروخ كروز خفي يطلق من الجو. يطلق من الطائرات. إنه من تطوير مشترك بين شركة ماترا الفرنسية والشركة البريطانية للطيران والفضاء.

تشمل الطائرات التي يمكن تزويدها بستورم شادو طائراتTornado و Mirage 2000 وRafale و Eurofighter Typhoon وSaab Gripen ، وإف16 التي تعتبر بديلاً ميسور التكلفة.

تم تكييف الصاروخ أيضًا للإطلاق من سفن وغواصات باراكودا، في فرنسا.

وفقًا لمجلة The Drive الأمريكية، فإن مدى نسخ التصدير هو 250 كيلومترًا. ومع ذلك، هناك نسخ تصل إلى 560 كيلومترًا. في الحالة الأولى، تصل القوات المسلحة نظريًا إلى فورونيج وروستوف على الدون دون مغادرة المجال الجوي لأوكرانيا. في الثانية – موسكو وفولغوغراد. مدة الطيران حوالي 40 دقيقة.

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تكتيكات الاستخدام

ستوسع ستورم شادو القدرات العملياتية للقوات المسلحة لأوكرانيا. قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك “شركاؤنا يدركون جيدًا سبب حاجتنا إلى هذه الصواريخ: لتقليل الإمكانات الهجومية للعدو من خلال تدمير مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة وسلاسل التوريد” .

في الوقت نفسه، يعترف رئيس وزارة الدفاع البريطانية بأن ستورم شادو لا تتفوق على “كينجال” ولا حتى “كاليبر”.

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وفقًا لـThe Driv، فإن تزويد ميغ-29 وسو-25 الأكثر شيوعًا في أوكرانيا بهذه الصواريخ بالكاد ممكن. يزن كل منها حوالي 1300 كيلوغرام. الحمولة القتالية لـميغ-29 تزيد قليلاً عن طنين، وسو-25 – ما يصل إلى 4400

أكثر المرشحين ملاءمة هم سو- 27 وسو-24، لكن القوات الأوكرانية لا تملك سوى 26 و 12 على التوالي. ولا أحد يعلم كم بقي في الخدمة.

هذا ما لاحظه أيضًا الطيارون الأوكرانيون. ونقل إعلام غربي عن أحدهم قوله: “القدرة على الضرب من بعيد ستساعدنا كثيرًا، لكننا بحاجة إلى التكافؤ في الجو لجعل الهجوم المضاد أكثر فعالية وأمانًا للقوات على الأرض”.