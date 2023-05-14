زيلينسكي يلتقي بالمستشار الألماني شولتس في برلين

تم استقبال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في برلين بتكريم عسكري في مكتب المستشار، واستقبلته فصيلة من الجنود، ثم سيجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء الألماني، أولاف شولتس.

وبثت القنوات التلفزيونية الألمانية بشكل مباشر الاجتماع صباح الأحد. بعد المحادثات، من المرجح أن يتوجه زيلينسكي إلى آخن، حيث سيحصل على جائزة شارلمان الدولية. بابا الفاتيكان يستقبل زيلينسكي في قاعة “للجمهور” ويهديه “رمزا للسلام” في وقت سابق، وافقت الحكومة الألمانية، عشية وصول زيلينسكي، على حزمة دعم عسكري لكييف بقيمة 2.7 مليار يورو. توجه زيلينسكي إلى برلين من روما ليلة الأحد. والتقى بالفعل بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في العاصمة الألمانية.

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