ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأحد أن القوات الروسية صدت جميع هجمات القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك، ولم تسمح بأي اختراقات.

وقالت الوزارة: “قام العدو بمحاولات جسيمة لاختراق دفاع قواتنا في شمال وجنوب أرتيوموفسك خلال اليوم الماضي، وقد تم صد جميع هجمات القوات المسلحة لأوكرانيا. ولم يحدث اختراق في دفاع القوات الروسية”.

وفقًا للوزارة، تواصل مفارز الهجوم، بدعم من وحدات القوات المحمولة جواً، القتال من أجل السيطرة على الأحياء الغربية من أرتيوموفسك.

وأكدت الوزارة أن قائد لواء المشاة الآلي الرابع، العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، توفي خلال القتال في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى أنه قاد المعركة بنفسه. وتم صد هجومين للعدو. ودمر جنود اللواء ثلاث دبابات وأربع مركبات قتال مشاة وسيارتين مصفحتين للقوات المسلحة لأوكرانيا. أصيب قائد اللواء بجروح خطيرة أثناء صد الهجوم الثالث وتوفي خلال الإجلاء من ساحة المعركة “.

كما أكدت وفاة نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي العقيد يفغيني بروفكو ونوهت أنه خلال المعركة صد أحد الهجمات، ومات بعد أن أصيب بشظايا متعددة”.

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وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نتيجة الهجمات في منطقة كراسنوي في جمهورية دونيتسك نحو 200 قتيل وجريح.

وعلى محور سوليدار- أرتيوموفسك، شنت القوات الروسية هجوما، مما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 400 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية. وتدمير 12 دبابة، و18 مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتال مصفحتين، ومدفع دي-20″.