غالانت: أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام

علق وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واانتهاء عملية “الدرع والسهم”.

وقال غالانت، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي: “أثبتنا أن من يهدد مواطني إسرائيل لن يتمكن من النوم بسلام”، مؤكدا أن بلاده “ستواصل وتفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن مواطنيها في أي ساحة وفي أي وقت”.

שר הביטחון גלנט לאחר סיום מבצע “מגן וחץ”: “הוכחנו כי מי שמאיים על אזרחי ישראל לא יוכל לישון בשקט בלילה. נמשיך ונעשה את כל הנדרש כדי להבטיח ביטחון בכל זירה ובכל עת” @Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) May 14, 2023

وفي العاشرة من مساء أمس السبت، وبعد 5 أيام من تصعيد إسرائيلي في غزة واستهداف مواقع وقيادات حركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، دخل اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية مصرية حيز التنفيذ، يشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وعدم هدم المنازل.

ومنذ فجر الثلاثاء الماضي، تشن إسرائيل عملية عسكرية على قطاع غزة أطلقت عليها اسم “الدرع والسهم”، فيما بدأت الفصائل الفلسطينية يوم الأربعاء، إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وسّعت خلالها دائرة النار لتصل إلى تل أبيب ومناطق أخرى وسط البلاد.

نص وثيقة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة