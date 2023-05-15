مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون

حافظ فريق مانشستر سيتي على قمة الدوري الإنجليزي عقب فوزه على مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
أحرز أهداف السيتي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب “جوديسون بارك”، كل من جوندوجان هدفين في الدقيقتين 37، 51، وإيرلينج هالاند في الدقيقة 39”.
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غوارديولا بعد الرباعية أمام آرسنال: السيتي في المكانة التي يريد الوجود بها
27 أبريل, 07:02 GMT
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 85 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن أرسنال، فيما يأتي إيفرتون في المركز الـ 17 برصيد 32 نقطة.
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