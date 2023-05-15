الحكومة اليمنية تعلن إجلاء 179 من رعاياها في السودان إلى عدن

أفادت الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، بإجلاء 179 من رعاياها من السودان إلى مدينة عدن جنوبي البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، إن “179 مواطناً يمنياً وصلوا إلى مطار عدن الدولي ضمن رحلات الإجلاء المباشرة من مطار بورتسودان”.

ونقلت عن نائب وزير النقل اليمني ناصر شُريف، قوله إن “تسيير الرحلات المباشرة لإجلاء المواطنين العالقين في السودان يأتي تأكيدا على الحرص على سلامة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل بسبب الحرب الدائرة في السودان، ونقلهم إلى مطاري عدن وصنعاء الدوليين”.

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من جانبها، قالت الخارجية اليمنية في بيان إن “الرحلة الجوية الأولى لإجلاء 179 من الرعايا اليمنيين من مطار بورتسودان، ستتبعها ثلاث رحلات أخرى اليوم وغداً إلى كل من عدن وصنعاء، والعمل جارٍ، لإجلاء كافة اليمنيين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن”.

وسبق أن تم إجلاء نحو 865 من الرعايا اليمنيين بحراً إلى مدينة جدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، على ما أعلنته الحكومة اليمنية.

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ويتجاوز عدد الجالية اليمنية في السودان 17 ألف شخص موزعين على مناطق متفرقة في البلاد، حسب إحصائيات حكومية يمنية،