البرهان يصدر قرارا بتجميد حسابات "الدعم السريع" في جميع بنوك السودان وفروعها بالخارج

وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.

وقال الجيش في بيان: “أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج”.

وأضاف “نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها”.

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ووجه البرهان وزارة المالية السودانية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان (المصرف المركزي) “بوضع القرار موضع التنفيذ”.

وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن في وقت سابق اليوم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي تستضيفها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

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وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.