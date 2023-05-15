برايتون يفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة ويقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون انتصارا ثمينا على حساب غريمه أرسنال 3-0 في مباراة من دور الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.
جاءت أهداف برايتون عبر جوليو إنشيزو في الدقيقة 51، ودينيس أونديف في الدقيقة 85، فيما أحرز برايتون الهدف الثالث عن طريق بيرفيس إستوبينان بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة أبعدها الحارس ثم تابعها في الشباك في الدقيقة 90 + 5.
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مانشستر سيتي يعزز صدارته في الدوري الإنجليزي بثلاثية أمام إيفرتون
15:44 GMT
وتجمد رصيد أرسنال برصيد 81 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.
وأصبح مانشستر سيتي بحاجة للحصول على 3 نقاط فقط في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة، من أجل الفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي، دون النظر للقائي أرسنال المتبقيين في المسابقة.
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