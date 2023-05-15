برايتون يفوز على أرسنال بثلاثية نظيفة ويقرب السيتي من لقب الدوري الإنجليزي

حقق فريق برايتون انتصارا ثمينا على حساب غريمه أرسنال 3-0 في مباراة من دور الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

جاءت أهداف برايتون عبر جوليو إنشيزو في الدقيقة 51، ودينيس أونديف في الدقيقة 85، فيما أحرز برايتون الهدف الثالث عن طريق بيرفيس إستوبينان بعد هجمة سريعة انتهت بتسديدة أبعدها الحارس ثم تابعها في الشباك في الدقيقة 90 + 5.

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وتجمد رصيد أرسنال برصيد 81 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي الذي له مباراة مؤجلة، فيما رفع برايتون رصيده إلى 58 نقطة في المركز السادس.