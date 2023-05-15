مركز المصالحة الروسي يرصد تنفيذ إرهابيين ثلاثة خروقات في محافظة إدلب السورية

نفذت جماعة “جبهة النصرة” (الإرهابية المحظورة في روسيا)، ثلاثة هجمات في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال يوم واحد.
وأفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا في إفادة صحفية، اليوم الأحد، بأنه قد “سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب”.
وذكر العميد أوليغ غورينوف، أمس السبت، أن جماعة “جبهة النصرة” (الإرهابية المحظورة في روسيا) نفذت ثلاثة هجمات من منطقة خفض التصعيد في إدلب في سوريا خلال يوم واحد.
مركز المصالحة الروسي يرصد عملية قصف واحدة من قبل المسلحين في منطقة إدلب السورية
15 أبريل, 00:10 GMT
خلال اليوم الماضي، في منطقة خفض التصعيد في إدلب، سُجلت ثلاث حالات قصف لمواقع قوات الحكومة السورية من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية على محافظة حلب.
ونتيجة إطلاق نيران قنص على مواقع لقوات الحكومة السورية في محيط بلدة بصرتون في محافظة حلب، أصيب جندي سوري.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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