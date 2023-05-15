مركز المصالحة الروسي يرصد تنفيذ إرهابيين ثلاثة خروقات في محافظة إدلب السورية

وأفاد العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا في إفادة صحفية، اليوم الأحد، بأنه قد “سُجل خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، قصف ثلاثة مواقع لقوات الحكومة السورية من قبل جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة حلب”.