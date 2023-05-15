إعلام: بولندا تضبط منطادا انطلق من بيلاروسيا

نقلت وسائل إعلام بولندية عن مصار غير رسمية أن السلطات عثرت على المنطاد الذي من المفترض أنه وصل من بيلاروسيا.

وذكر راديو “أر إم إف إف إم” المحلي اليوم الأحد: “تم العثور على أجزاء من جسم في منطقة خاصة بالقرب من شيتسينكوم (مقاطعة بوميرانيا الغربية)، والذي يرجح أنه المنطاد الذي حلق في بولندا من الاتجاه البيلاروسي”.

وأعلنت وزارة الدفاع الوطني في بولندا على “تويتر”، يوم أمس السبت، أنها رصدت في المجال الجوي للبلاد ظهور جسم جوي وصل من بيلاروسيا، والذي قد يكون منطاد استطلاع يقوم بالمراقبة.

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وقالت الوزارة إن “مركز العمليات الجوية رصد ظهور جسم في المجال الجوي لبولندا من بيلاروسيا. ووفقًا لمركز العمليات الجوية، فمن المحتمل أن يكون هذا منطادًا للمراقبة وفقد الاتصال بالرادار في منطقة ريبين”.