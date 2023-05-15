رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: نتشارك نتائج الانتخابات مع الأحزاب باستمرار

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، أمس الأحد، إن الهيئة تتشارك نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل مستمر مع الأحزاب التركية وفقا للقانون.

أنطاكيا – سبوتنيك. وأكد أحمد ينر خلال مؤتمر صحفي، أنه لا انقطاع أو تأخير في إدخال البيانات الانتخابية، وأن الهيئة العليا للانتخابات التركية ترسل كل النتائج للأحزاب بشكل مستمر وفق القانون.

رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية: لا تأخير في إدخال البيانات الانتخابية

ويذكر أن كمال كيليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية، قد دعا، أمس الأحد، الهيئة العليا للانتخابات إلى نقل نتائج التصويت في المحافظات التركية وتسجيلها.

وقال كيليتشدار أوغلو:

السيناريو الذي بدأ بنسبة 60 بالمئة انخفض إلى 50 بالمئة [في إشارة إلى انخفاض نسبة التصويت لصالح منافسه أردوغان]. يجب ألا يغادر مراقبو الاقتراع والمسؤولون بلجان الانتخابات أماكنهم أبدا.

وأضاف المرشح للانتخابات الرئاسية التركية “لن ننام الليلة يا شعبي، وأحذر الهيئة العليا للانتخابات وعليها نقل نتائج الانتخابات من المحافظات المختلفة وإدخالها في النظام”.

ومن جانبه، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الأحد، أن التسرع في إعلان نتائج الانتخابات يعد تعديا على الإرادة الوطنية، قائلا:

بينما تجري الانتخابات في مثل هذا الجو الإيجابي والديمقراطي، مع استمرار فرز الأصوات، فإن الاستعجال في إعلان النتائج يعد تعديا على الإرادة الوطنية.

ودعا الرئيس التركي “جميع الزملاء إلى البقاء في مراكز الاقتراع مهما حدث حتى اكتمال فرز الأصوات رسميا، وانتخابات 14 أيار/مايو جرت في شكل احتفال كبير للديمقراطية يسوده السلام والهدوء، وهذا تعبير عن النضج الديمقراطي لتركيا”.

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ويشار إلى أن كل من أردوغان وكيليتشدار أوغلو سيذهبان إلى جولة إعادة، في حال عدم حصول أي منهما على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 90 بالمئة من أصوات الناخبين، وذلك حسبما أفادت البيانات الأولية لنتائج الانتخابات، والتي نقلتها وكالة “الأناضول” التركية.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 95 % من أصوات الناخبين.

وذكرت وكالة “الأناضول” الرسمية أن “النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى حصول أردوغان على 49.76 % من أصوات الناخبين ومنافسه المعارض كمال كليجدار أوغلو على 44.49 % بعد فرز 90% من أوراق الاقتراع”.