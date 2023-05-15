بعد فرز 97% من الأصوات… أردوغان يحصل على 49% في الانتخابات الرئاسية التركية مقابل 44% لكليجدار

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 97.78% من أصوات الناخبين.

أنقرة – سبوتنيك. وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.

إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية

وبعد فرز 97.78%من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي، أردوغان، على نسبة 49.5% من الأصوات بينما حصل منافسه كليجدار على 44.79%، وفق قناة “تي آر تي”.

وكانت وكالة “الأناضول”، قد أعلنت أن “عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي”.

من جانبه، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن “عملية التصويت تمت بما يليق بديمقراطية تركيا”، مؤكدا أن “الوقت الآن هو للتمسك بنتائج صناديق الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائية سنستمر في حماية إرادة الأمة”.

وبدأ الناخبون في تركيا، في وقت سابق اليوم، بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ويعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.