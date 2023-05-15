قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن بلاده عاشت انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ تركيا.

وأفادت وكالة “الأناضول”، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بأن تصريحات أردوغان جاءت في خطاب له أمام أنصاره الناخبين من شرفة مقر حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، في العاصمة أنقرة.

#عاجل | أردوغان: عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم من حيث نسبة المشاركة التي تعد واحدة من الأعلى في تاريخ بلادنا — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 14, 2023

وأضاف الرئيس التركي أنه “بغض النظر عن الأرقام فإن الفائز في هذه الانتخابات هو بلدنا وشعبنا”، مع تأكيده “نحن متقدمون بفارق كبير في الانتخابات رغم أن النتائج ليست نهائية بعد”.

وشدد أردوغان على أنه “خلال تاريخنا السياسي احترمنا الإرادة الوطنية، ونحترم هذه الإرادة في الانتخابات الحالية والاستحقاقات المقبلة”، مضيفا:

بلادنا أتمّت عرسا ديمقراطيا جديدا في انتخابات 14 مايو.

#مباشر | كلمة الرئيس #أردوغان من المقر الرئيسي لحزب العدالة والتنمية بأنقرة https://t.co/JUV7nNBRPc — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 14, 2023

وأكد الرئيس التركي أن “تحالُفنا قطع وعودا في الحملات الانتخابية بالوحدة والقوة والثبات وهو ما تحقق، ونحن نتلقى تعليماتنا من الله ومن شعبنا وتعهدنا بالتعبير عن كامل تركيا”.

وشدد أردوغان على أنه “حسب نظام الفوز في الانتخابات في تركيا ما زلنا لا نعرف ما إذا كان السباق قد حسم أم ليس بعد، وإذا قرر الشعب استكمال هذه الانتخابات في جولة ثانية فنحن جاهزون لذلك ومدركون لفوزنا”.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 97.78% من أصوات الناخبين.

وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كليجدار أوغلو.

وبعد فرز 97.78%من أصوات الناخبين، حصل الرئيس التركي، أردوغان، على نسبة 49.5% من الأصوات، بينما حصل منافسه كليجدار على 44.79%، وفق قناة “تي آر تي”.

وكانت وكالة “الأناضول”، قد أعلنت أن “عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي”.

يعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.