مقتل مسؤول أمني إيراني خلال مواجهات مع عناصر "مسلحة" جنوب شرقي البلاد

أعلن مسؤول أمني إيراني، أمس الأحد، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات في مدينة خاش جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، مساء أمس الأحد، عن العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي إيران، مقتل نائب قائد شرطة الاستخبارات في المدينة، خلال المواجهات مع عناصر مسلحة “شريرة”.

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وأكد المسؤول الأمني الإيراني مقتل النقيب ياسر عبدلي، الذي يتولى منصب نائب قائد شرطة الاستخبارات في مدينة خاش، خلال المواجهات مع عناصر مسلحة “شريرة” على حد وصفه.

وأشار العقيد حبيب رازدار إلى أن القائد الأمني القتيل قد لقي حتفه خلال اشتباك مسلح مع عناصر مسلحة أخرى، مشددا على استمرار عمليات الملاحقة للقبض على تلك العناصر الهاربة.

ولفت العقيد حبيب رازدار، قائد قوى الأمن الداخلي في مدينة خاش، إلى أنه سيتم الإعلان عن الأنباء التفصيلية بهذا الأمر لاحقا.

وفي سياق متصل، شهدت محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية أعمال عنف كبيرة تزامنًا مع الاحتجاجات التي شهدتها أنحاء البلاد مع مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، تم بسببها عزل المحافظ.