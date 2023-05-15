القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بقذائف "الناتو"

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك في الجمهورية بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف “الناتو”.

موسكو – سبوتنيك. وأكد بيان صدر عن الممثلية ونُشر في صفحتها على “تلغرام”، أنه “تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 00:20 صباح اليوم الاثنين، التجمع السكني نيتيلوفو ومدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي)”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة دوي صافرات الإنذار في عدة مقاطعات أوكرانية

وأضاف البيان أنه “تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم… وفي الساعة 01:25 التجمع السكني ماكسيميليانوفكا – في مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم… وفي الساعة 01:55 تم قصف التجمع السكني نفسه بخمس قذائف من العيار ذاته”.

في وقت أشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية عاودت في الساعة 02:05 بقصف منطقة بتروفسكي في مدينة دونيتسك، وتم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 ملم.

ويذكر أن الدول الأعضاء في حلف “الناتو” تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز “إم 777” البعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

فيما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر الذاتية الحركة ألمانية من طراز “بي.زيد. إيتش 2000″، وأخرى بولندية من طراز “كراب” وفرنسية من طراز “سيزار”، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).