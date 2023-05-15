السودان… "حميدتي" ينفي "شائعات" مقتله

نفى محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ”الشائعات” التي تحدثت عن مقتله.

ونشر حميدتي تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على “تويتر”، مساء أمس الأحد، نفى من خلالها “الشائعات” التي تحدثت عن مقتله، مضيفا أن “الانقلابيين يعملون على أسلوب نشر الشائعات الهدامة التي تهدف إلى تدمير السودان”.

وأوضح قائد الدعم السريع في السودان أن هناك من “يروجون لمقتلي وكل ذلك كذب، ويظهر أنهم يعانون من الخسائر التي تلحق بهم”، مؤكدا أنه بصحة جيدة، وعلى نجاح المخططات العسكرية الخاصة بقواته.

رسالتي لجماهير شعبنا ولأشاوس الدعم السريع وشرفاء القوات المسلحة pic.twitter.com/IurKdTjGLU — Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) May 14, 2023

ويشار إلى أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد وجه، مساء أمس الأحد، بتجميد حسابات قوات الدعم السريع في جميع بنوك البلاد وفروعها بالخارج.

وقال الجيش في بيان: “أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، قرارًا قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج”.

وأضاف: “نص القرار على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها”.

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وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، إلى 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا، وفق ما أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان.

وتوصل وفدا الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال المفاوضات، التي استضافتها مدينة جدة السعودية، الخميس الماضي، إلى اتفاق مبدئي لحماية المدنيين في السودان من الاشتباكات المسلحة.

وينص إعلان جدة، وهو الاتفاق المبدئي الأولي الموقع بين طرفي الصراع المسلح في السودان، على تعهد الطرفين بالامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالسكان المدنيين.