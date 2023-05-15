الانتخابات التركية… كيليجدار أوغلو: سنفوز في الانتخابات إذا أجريت جولة إعادة

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كيليجدار أوغلو، اليوم الاثنين، إن منافسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لم يحقق النتائج التي يرغبها في الانتخابات.

وذكرت قناة العربية، اليوم الاثنين، أن كيليجدار أوغلو قد أكد أنه سيفوز في الانتخابات الرئاسية إذا أجريت جولة إعادة، مضيفا أنه “إذا كان قرار أمتنا إجراء جولة ثانية، سوف نفوز بها حتما”، مضيفا أن “إرادة التغيير في المجتمع أعلى من 50%”.

أردوغان: عشنا انتخابات لا مثيل لها في العالم

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة التركية تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة، وذلك بعد فرز نحو 99% من أصوات الناخبين.

وترجح أحدث النتائج الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية التركية، الانتقال إلى جولة ثانية للحسم بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومنافسه كيليجدار أوغلو.

وبعد فرز 99% من أصوات الناخبين، حصل أردوغان على نسبة 49.42% من الأصوات، بينما حصل منافسه كيليجدار على 44.99%، وفق قناة “تي آر تي”.

وكانت وكالة “الأناضول”، قد أعلنت أن “عمليات فرز الأصوات بدأت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي”، من مساء أمس الأحد.

يعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة في حزب تحالف الشعب، الخصم الرئيسي للرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (مرشح تحالف الجمهور)، كما يشارك في الانتخابات المرشح عن تحالف آتا [الأجداد]، سنان أوغان.

وتجرى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو/ أيار، في حال لم يفز أي من المرشحين بنسبة أكثر من 50% من الأصوات خلال الجولة الأولى.