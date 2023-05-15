اشتعال النار في مركز للاجئين الأوكرانيين في أيرلندا

أفادت صحيفة، نقلًا عن الشرطة وعن تعليق من مالك المبنى، أنه في مدينة بونكرانا في شمال أيرلندا، اشتعلت النيران في مركز للاجئين الأوكرانيين.

وبحسب المقال، في صحيفة “دونيجال ديلي”، فقد تم إبلاغ خدمات الطوارئ في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي بالحريق.

وكتب رجل الأعمال بيتر كيسي، في تغريدة على “تويتر”: “لقد تم اقتحام المركز غير الربحي للاجئين الأوكرانيين في بونكران، وتضرر بشدة بسبب إضرام النيران فيه”.

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