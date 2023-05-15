إعلام: أردوغان يحصل على 49 في المئة من أصوات الناخبين بعد فرز الأصوات

ونشر تلفزيون “TRT Haber”، النتائج الأولية وفقًا للبيانات الواردة من وكالة “الأناضول”، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية من قبل لجنة الانتخابات المركزية التركية، وكذلك تأكيد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وذكرت القناة التلفزيونية: “لأردوغان 49.24% (أكثر من 26 مليون صوت)، لكيليجدار أوغلو 45.06% (أكثر من 23.8 مليون صوت)”.
وبحسب تقارير إعلامية، عقب نتائج معالجة 100% من الأصوات من أكثر من 192 ألف صندوق اقتراع، أبطلت المفوضية العليا للانتخابات أكثر من 1.21 ألف صوت من أصل 53.9 مليون.
تجاوزت نسبة المشاركة 88.8%، ويتواصل فرز الأصوات من مراكز الاقتراع الأجنبية. تنتهي الانتخابات في الجولة الأولى إذا حصل أحد المرشحين على 50% من الأصوات. خلاف ذلك، سيتم تحديد الفائز في الجولة الثانية في 28 مايو/ أيار الجاري. وستنشر النتائج النهائية في 19 مايو في الجريدة الرسمية التركية.
جرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا في 14 مايو. وهناك ثلاثة متنافسين على الرئاسة: الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان (69 عاما) المرشح الوحيد عن التحالف الجمهوري، وكيليجدار أوغلو (74 عاما) من التحالف الشعبي المعارض، وسنان أوغان (55 عاما) من تحالف آتا. وسحب المرشح الرابع، زعيم حزب مملكت محرم إنجه، ترشيحه قبل ثلاثة أيام من الانتخابات.
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