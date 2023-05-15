مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية

قُتل فلسطيني، وأصيب آخر برصاص الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، لدى توغله في مخيم عسكري شرقي نابلس، شمالي الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، عن مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، قوله إن “مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر”.

من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما)، قُتل بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، فيما أصيب آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية.

فلسطين تطالب الأمم المتحدة بـ”التدخل الفوري” لوقف “المجازر الإسرائيلية” في غزة والضفة

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة مدينة نابلس، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة، بحسب “وفا”.

كذلك اقتحمت القوات في حي المساكن الشعبية، منزل الفلسطيني عبد الفتاح خروشة، المتهم بتنفيذ عملية إطلاق نار في حوارة أواخر فبراير/ شباط الماضي، أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، وأخذت قياساته تمهيدا لهدمه.