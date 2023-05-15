استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك

أفاد مراسل وكالة “سبوتنيك”، من موقع الهجوم، أنه تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.

وقال: “استهدف القصف منطقة مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك وتم تطويق المكان. خدمات الطوارئ وإنفاذ القانون تعمل هناك. يوجد الكثير من المنازل والمدارس في هذه المنطقة”.

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في وقت سابق، قال روديون ميروشنيك، الرئيس السابق للمكتب التمثيلي للوغانسك في روسيا، إنه تم تسجيل سقوط قذيفتين قرب محطة الحافلات في لوغانسك: “كانت هذه صواريخ على الأرجح”.