أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وابلًا من راجمات”سميرتش” أصابت هدفًا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترًا.

دمرت راجمات المنطقة العسكرية المركزية المركبات المدرعة الخفيفة وأفراد القوات المسلحة لأوكرانيا، الذين كانوا موجودين في الجزء الخلفي من الدفاع، وتعرضت المواقع للهجوم في الليل والنهار.

قال الميكانيكي الكبير الملقب بـ “تورغوياك”: “إن المركبة القتالية “سميرتش” يمكنها السير في جميع التضاريس وهي قوية. أكبر مسؤولية هي الوصول إلى نقطة الإطلاق في الوقت المناسب والوقوف فيها، وإعداد المركبة للمعركة، وإكمال المهمة القتالية، وترك الموقع في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف: “الشيء الرئيسي هو إنقاذ حياة الجميع، وطاقمنا الخاص وصحتهم. طاقمنا منسق بشكل جيد للغاية، نحن نعمل منذ بداية العملية الخاصة. نحن جميعًا نفهم بعضنا البعض، ونساعد بعضنا البعض”.