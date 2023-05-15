فيديو لحطام صاروخ "ستورم شادو" بعد استهدافه لوغانسك

نشرت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، لقطات لحطام صاروخ “ستورم شادو” الأنجلو- فرنسي، الذي استخدمه مسلحون أوكرانيون لضرب لوغانسك، في صباح اليوم الاثنين.

كما يتضح من الفيديو، يوجد معلومات حول المقذوف على الحطام.

هز انفجاران، صباح اليوم الاثنين، المدينة قرب محطة الحافلات. كما تم استهداف مدرسة الملاحة الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف، وتم تطويق المكان، وتعمل خدمات الطوارئ والأمن في الموقع.

كما أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في مركز تسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية استهدفت، فجر اليوم الاثنين، مدينة دونيتسك بـ 23 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها حلف “الناتو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة هل سيغير صاروخ “ستورم شادو” الوضع في أوكرانيا؟