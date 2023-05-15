مركز التنسيق والمراقبة المشترك: كييف تستخدم صاروخين "ستورم شادو" في قصف لوغانسك

استخدمت كييف، مرة أخرى، صواريخ كروز “ستورم شادو” لمهاجمة لوغانسك، حسبما ذكر المكتب التمثيلي للوغانسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا.

وقال: “في 15 مايو 2023، في تمام الساعة 8:00 صباحًا، شنت التشكيلات المسلحة الأوكرانية هجومًا صاروخيًا على مدينة لوغانسك باستخدام صاروخين كروز من طراز ستورم شادو”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة فيديو لحطام صاروخ “ستورم شادو” بعد استهدافه لوغانسك

وأضافت أن الزجاج تضرر جراء انفجارات في سبعة منازل ومبنى إداري.

أعلن روديون ميروشنيك، الرئيس السابق لمكتب ممثل جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، عن هجوم صاروخي جديد على لوغانسك هذا الصباح. دوى في منطقة مدرسة الطيران السابقة للملاحين. وفقًا لوزارة الصحة في لوغانسك، لم يصب أحد بأذى.