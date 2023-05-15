بيسكوف: مساعدة لندن العسكرية لكييف تسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن المساعدة العسكرية التي تقدمها لندن إلى كييف لن يكون لها تأثير كبير على مسار العملية الخاصة، لكنها ستسبب المزيد من الصعوبات لأوكرانيا.

وعلّق بيسكوف للصحفيين على موقف الكرملين من بيان الحكومة البريطانية، بشأن المساعدات العسكرية: “نكرر مرة أخرى أن هذا لا يمكن أن يكون له أي تأثير مهم وأساسي على مسار العملية العسكرية الخاصة. ولكن، بالطبع، هذا يؤدي إلى مزيد من الدمار، وستخلق صعوبات إضافية لأوكرانيا، أصبحت هذه القصة أكثر تعقيدا”.

وأعلنت لندن، يوم الاثنين، أن رئيس الوزراء ريتشي سوناك يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، والتي ستشمل صواريخ مضادة للطائرات ومئات الطائرات دون طيار بعيدة المدى.

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