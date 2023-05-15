الدفاع الجوي الروسي يسقط للمرة الأولى صاروخ "ستورم شادو"

ذكرت وزارة الدفاع الروسية لأول مرة في تقرير يومي عن تقدم العملية الخاصة، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز “ستورم شادو”.

وقالت الوزارة: “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم المضادة للرادار، وصاروخ كروز البعيد المدى من طراز “ستورم شادو”، وعشر قذائف من راجمة هيمارس”.

العملية العسكرية الروسية الخاصة فيديو لحطام صاروخ “ستورم شادو” بعد استهدافه لوغانسك

بالإضافة إلى ذلك، خلال اليوم الماضي، أسقط الجيش الروسي 21 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون.

وكانت قد أعلنت بريطانيا، في 11 أيار/ مايو، أنها سلمت صواريخ “ستورم شادو” لأوكرانيا (يبلغ مدى الصاروخ نحو 250 كيلومترا).