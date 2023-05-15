إصابة القائم بأعمال وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية إثر انفجار بالقرب من مقر الحكومة

قال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة “سبوتنيك”، إن القائم بأعمال وزير الشؤون الداخلية في لوغانسك، إيغور كورنيت، أصيب في انفجار في وسط لوغانسك.

وقال المصدر إن “كورنيت أصيب نتيجة الانفجار”.

كما أكد المصدر أن حالة كورنيت مستقرة.

استهداف مدرسة الطيران العسكري السابقة في لوغانسك

وقع انفجار، اليوم الاثنين، في صالون حلاقة يقع بجوار مركز الإذاعة والتلفزيون وعلى بعد 500 متر من مقر الحكومة ومبنى مجلس الشعب في لوغانسك.