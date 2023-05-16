كليجدار أوغلو: على الأتراك ألا يشعروا باليأس وسنفوز بهذه الانتخابات

تعهد المرشح للانتخابات الرئاسية التركية، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الاثنين، بالفوز في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التركية.
وقال كليجدار أوغلو، عبر حسابه على “تويتر”، إن “الجميع يعمل بلا توقف منذ أمس”، داعيا الشعب إلى عدم اليأس. وأضاف: “سأظل صامدا وسننتصر في الانتخابات”.
Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak.
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 15, 2023
وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، في وقت سابق اليوم، أن “السباق الرئاسي سيحسم بجولة ثانية في 28 مايو/ أيار الجاري.
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وقال ينر، إنه “حتى بعدما يتم فرز 35874 صوتا متبقية غير محسوبة في الخارج، فلن يضمن ذلك الأغلبية اللازمة للفوز بالانتخابات على الفور”، مؤكدا أن النتائج الأولية أظهرت حصول أردوغان على نسبة 49.51 في المئة، مقابل 44.88 في المئة لمنافسه الرئيسي كمال كليجدار أوغلو، بينما حصل المرشح الثالث سنان أوغان على 5.17 في المئة من الأصوات.
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