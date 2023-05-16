بعد استدعاء إيران السفير العراقي… ما مستقبل العلاقة بين طهران وبغداد

طرح استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية، السفير العراقي لدى طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة، الكثير من التساؤلات حول مدى تأثر العلاقات بين طهران وبغداد بتلك الخطوة.

ويرى مراقبون أن استدعاء السفير العراقي من قبل الخارجية الإيرانية هو إجراء بروتوكولي للاحتجاج ولن يؤثر على التوافقات السياسية والاقتصادية والعقائدية بين بغداد وطهران، لأن العراق يمثل منفذا بالنسبة لإيران في ظل الحصار المفروض عليها، وهناك ترابط عقائدي، ما يبرهن أن العلاقات الثنائية لا يمكن لأي أحداث سياسية عارضة أن تؤثر فيها.

بداية، يقول إياد العناز، المحلل السياسي العراقي: “تتسم العلاقات العراقية-الإيرانية بعد الاحتلال الأمريكي، بحالة من التوافق والتعاون والتداخل السياسي، تجسد عبر العديد من الاتفاقيات واللقاءات والحوارات التي تمت بين البلدين”.

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علاقة خاصة

وأضاف المحلل السياسي لـ”سبوتنيك”، أن “جسد البلدين تلك التوافقات من خلال التبادل المستمر للزيارات وعلى أعلى المستويات، والتأثير القائم في المشهد السياسي العراقي بعمق العلاقات القائمة بين الأحزاب العراقية والمشاركة في العملية السياسية مع النظام الإيراني، ولهذا لا يمكن لأي حدث مهما كان أن يؤثر على طبيعة ومضمار هذه العلاقة واستمرارها”.

طهران وأربيل

وأوضح العناز، فيما يتعلق بالوضع في إقليم كردستان، أنه “لا زالت إيران تحمل المعارضة الكردية المسؤولة عن الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في منتصف سبتمبر/أيلول 2022 بعد مقتل الشابة الكردية أميني، رغم أن هذه الحادثة شكلت الشرارة الأولى التي عبرت فيها الشعوب الإيرانية عن رفضها لسياسات النظام الإيراني الداخلية التي لم تتمكن من إيجاد الوسائل الجادة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة والفقر والتضخم وانهيار العملة المحلية والتي أدت إلى سوء الحالة المعيشية”.

وأشار إلى أن “طهران تعتبر حضور وفد من المعارضة الكردية الإيرانية حفلا رسميا بالإقليم يقوض حالة الأمن القومي لنظامها، إضافة إلى أن الحضور الرسمي العراقي وبوجود مسؤولي المعارضة، يشكل في نظرها خرقا للاتفاق السياسي والأمني الذي اتفق عليه بين الجانبين بمنع أي نشاط للمعارضة الإيرانية في الميدان العراقي”.

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وأكد العناز، أنه رغم كل الأسباب السابق ذكرها والأحداث، إلا أن العلاقات بين البلدين ستبقى قائمة ولا يؤثر عليها أي حدث مهما كان لأنها تستند إلى طبيعة المشروع السياسي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.

محاور أساسية

من جانبه، يقول عبد الملك الحسيني، المحلل السياسي العراقي، إن العلاقات العراقية الإيرانية الحالية ترتكز على محورين أساسيين، الأول هو المحور الاقتصادي الذي يعد الأهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الجمهورية الإسلامية، نتيجة العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”: “العراق يعد متنفسا اقتصاديا حيويا بالنسبة لها، والثاني هو المحور العقائدي، الذي يعزز العلاقات بين الشعبين من خلال السياحة الدينية وتبادل الثقافات، وهذا الأمر تولدت منه آفاق مجتمعية واسعة ساهمت بشكل فاعل في تعزيز الجانب السياسي العراقي المتعاطف مع إيران، وهذا يسهل عليها الأمر في الحفاظ على مكتسباتها في كل من سوريا ولبنان”.

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الرؤية الاستراتيجية

وتابع الحسيني: “هذين المحورين بالنسبة لإيران يحققان لها أهداف الرؤية الاستراتيجية العميقة التي تعزز مصالح إيران في المنطقة ككل كلاعب إقليمي فاعل”، مشيرا أن “إيران تنظر لمستوى تعاملاتها الاقتصادية مع العراق على أنها أولوية قصوى، ولذلك فهي مستمرة في هذا الجانب وغير مستعدة للتفريط به”.

وأوضح الحسيني أن حادثة استدعاء السفير العراقي في طهران وتسليمه ورقة احتجاج على خلفية حضور أعضاء من أحزاب المعارضة الإيرانية في احتفال رسمي بإقليم كردستان العراق، يدخل في الفترة الحالية على الأقل ضمن إطار العرف الدبلوماسي الذي لا يتعدى الشعور بالانزعاج مع طلب عدم التكرار، ولن يرتقي إلى مستوى التوتر في العلاقة، خصوصا وأن “هناك حالات مماثلة مستمرة سكتت إيران عنها مثل تواجد القوات الأمريكية داخل الأراضي العراقية، والتي تعدها طهران عدوة لدودة ساهمت في الكثير من الأعمال العسكرية التي استهدفت مصالحها في المنطقة”.

التوتر والقطيعة

وأكد المحلل السياسي أنه ليس من مصلحة إيران الآن وضع علاقاتها مع العراق على مسار التوتر والقطيعة، لأن ذلك سيعرض اقتصادها ومصالحها في المنطقة للخطر، كما أنه ليس من مصلحة العراق أن يضع نفسه ضمن معادلة تجعل منه طرفا في الصراعات الإقليمية،

وأضاف: “المطلوب من الطرفين الحفاظ على علاقة متوازنة تحافظ على المصالح المشتركة لشعبيهما و بلديهما”.

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واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت الماضي، السفير العراقي لدى طهران، احتجاجا على مشاركة قادة من المعارضة الكردية الإيرانية في مؤتمر رسمي بإقليم كردستان العراق.

بدوره، أكد السفير العراقي لدى طهران، نصير عبد المحسن عبد الله، أنه سينقل الاحتجاج الإيراني إلى حكومته.