وزير الخارجية السوري يصل إلى السعودية ويؤكد ضرورة حشد القوة العربية لمواجهة التحديات

وصل وفد سوري رسمي، مساء اليوم الاثنين، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقرر إقامتها في الـ 19 مايو/ أيار الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن “الوفد السوري ضم كلا من وزير الخارجية فيصل المقداد، ووزير الإعلام بطرس الحلاق، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان، بالإضافة إلى مدير مكتب وزير الخارجية جمال نجيب”.

وأضافت أن “الوزير المفوض من وزارة الخارجية السعودية مازن بن حمد الحملي والسفير سلمان المطيري من إدارة المراسم في وزارة الخارجية السعودية، كانا في استقبال الوفد السوري”.

سوريا تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية

وقال المقداد، في تصريح صحفي لدى وصوله إلى مطار جدة، إن “عنوان هذه القمة العمل العربي المشترك ونتطلع إلى المستقبل”، معربا عن سعادته بوجوده في المملكة العربية السعودية.

كما أعرب وزير الخارجية السوري، عن “تمنياته لهذه القمة كل النجاح”، موضحا: “نحن هنا لنعمل مع أشقائنا العرب على تحديد المعطيات لمواجهة التحديات التي نتعرض لها جميعا”.

وختم المقداد بالقول:

“هذه فرصة جديدة لنا لنقول لأشقائنا العرب إننا لا نتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل هناك الكثير من التحديات التي يجب أن نناقشها ونحشد قوانا العربية لمواجهتها ومنها قضية الصراع العربي الإسرائيلي ومسألة المناخ”.

وتلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة، في 19 مايو الجاري.

وقالت الرئاسة السورية في بيان، إن سفير السعودية لدى الأردن نايف السديري، سلّم الأسد الدعوة، فيما حمّل الرئيس السوري السفير السديري تحياته وشكره للملك سلمان على الدعوة.

السعودية تعلق على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق.

وأوضحت الوزارة أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناءً على قرار الجامعة العربية، الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.