الولايات المتحدة تنقل 31 دبابة "أبرامز" إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين

أكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، اليوم الاثنين، تسليم 31 دبابة “أبرامز” إلى ألمانيا لتدريب الجيش الأوكراني.

وقال رايدر للصحفيين: “أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة إم 1 أبرامز وصلت إلى ألمانيا للتحضير للتدريب اللاحق لفرق الدبابات الأوكرانية”.

وأضاف رايدر أن العسكريين الأوكرانيين أنفسهم وفقًا لتقديرات وزارة الدفاع الأمريكية، سيصلون للتدريب خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، في 4 أيار/ مايو، أن الولايات المتحدة قدمت إلى أوكرانيا كل ما تحتاجه من معدات لشن هجومها المضاد خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

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وقال كيربي في تصريحات تلفزيونية: “لدى أوكرانيا كل ما تحتاجه كي تشن الهجوم المضاد في الأسابيع والأشهر القريبة المقبلة”.

وأوضح كيربي أنه لا يمكنه الكشف عن موعد بدء هذا الهجوم حتى لو كانت لديه معلومات عنه، مشيرا إلى أن هذا الأمر من اختصاص الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.