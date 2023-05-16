ملك الأردن: قمة جدة ستنجح والنهضة السعودية ملهمة لدول المنطقة

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن “ثقته بنجاح القمة العربية المقررة في جدة”، متوقعاً الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف”.

وأكد العاهل الأردني، في حوار مع صحية “الشرق الأوسط”، “ثقته في الجهود التي بذلها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفرت إعدادا جيدا يضمن نجاح هذه القمة التي يحرص الجميع على إنجاحها”.

وقال إن “العلاقات مع السعودية استراتيجية وتاريخية، وهي تستند إلى ثوابت التعاون والتشاور والسعي إلى الاستقرار عبر ممارسة سياسات مسؤولة حيال قضايا المنطقة والعالم”، مؤكدا أنه “تربطه علاقات ممتازة بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.

أهم الملفات على طاولة القمة العربية المرتقبة في جدة… هل تحقق نتائج مغايرة؟

وأكد أن “كل عربي يشعر بالفخر حين يعاين ما تشهده المملكة العربية السعودية منذ سنوات في ورشة إصلاح وتطوير”، مضيفا: “لا مبالغة في القول إن النهضة السعودية الحالية تجربة ملهمة لدول المنطقة”.