الكويت تعلن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، مساء اليوم الاثنين، “تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في العاصمة السودانية الخرطوم للاقتحام والتخريب”.

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها، إنها “تدين وتستنكر الإعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها”.

واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في السودان سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات.

بيان إدانة وإستنكار دولة الكويت للإعتداء الذي تعرض له مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت في الخرطوم اليوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها. البيان كاملاً: https://t.co/bPIgoSu3I4 pic.twitter.com/aizxNPYxnj — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) May 15, 2023

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية الأردنية، “تعرض مبنى السفارة الأردنية في الخرطوم، للاقتحام والتخريب”.

وأعربت الخارجية الأردنية، في بيان لها، عن “إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مبنى سفارتها في الخرطوم، ولكافة أشكال العنف والتخريب، وخاصة تلك التي تستهدف المباني الدبلوماسية وتنتهك حرمتها”.

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وأكد البيان، “ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.